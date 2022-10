Borse in calo, lo spread tiene a quota 205

Avvio in calo per le principali borse europee: a Milano indice Ftse Mib -1,01%. Nel resto d'Europa Londra -0,76%, Francoforte -0,80%. Ieri la reazione dei mercati all'annuncio della Bce sul rialzo dei tassi da 75 punti base era stata positiva (+0,90% per il Ftse Mib di Milano).

A scendere ieri era stato soprattutto lo spread, che ha chiuso le contrattazioni a quota 206 punti base, 17 in meno del giorno prima. Oggi in avvio è a 205 punti base. Il rendimento del Btp decennale è al 4,09%, ieri è sceso al 4,04% -33 punti base in un giorno. Venerdì 21 ottobre era al 4,76%.

Gli investitori si aspettavano il rialzo di ieri. Tuttavia i riferimenti della presidente della Bce Lagarde al rallentamento economico nella prima parte del 2023 hanno fatto scommettere su un rallentamento anche del ritmo dei prossimi rialzi dei tassi.

Negativi anche i future sugli indici di Wall Street (Dow Jones -0,36%, Nasdaq -1,14%) dove ieri i conti trimestrali hanno penalizzato soprattutto Meta, casa madre di Facebook e Instagram, -24,56%: l'azione è tornata sotto i 100 dollari, sui minimi dal 2016, per il rallentamento ricavi (-4%) e utili (-52%).

Giù nelle contrattazioni notturne, a mercati, chiusi anche Amazon, -12% dopo la diffusione dei conti. Quasi invariato dopo la trimestrale, invece, il titolo di Apple (+0,38%)

Poco mosso invece il titolo Twitter dopo l'ufficialità del passaggio di proprietà a Elon Musk, che ha immediatamento licenziato i quattro massimi dirigenti del social network.

Sul fronte energia, gas naturale in ripresa, a quota 111 euro al megawattora, +3,36% rispetto a ieri. Scende invece il Brent, a quota 95,81 dollari al barile, -1,30%.