Borse in calo, petrolio e gas tengono i prezzi

Mercati in altalena, con tendenza al ribasso. Gli investitori temono politiche monetarie avventurose in un periodo dove manca la certezza e dove i fattori di rischio crescono di giorno in giorno. Intanto alcune società di rating hanno messo le mani avanti lasciando intendere che i giudizi di merito su alcuni paesi, come il nostro, potrebbero essere rivisti e abbassati.

In questo clima Milano ha fatto peggio delle altre borse europee, peraltro influenzate dall’andamento negativo di Wall Street (Dow Jones – 1,11% e Nasdaq – 1,96% alle 17 e 30 ora italiana). Queste le chiusure in Europa. Milano -1,52%, Londra -0,48%, Parigi - 0,90% e Francoforte -1,21%. Hanno invece tenuto le quotazioni di gas (162 euro al MWh) e petrolio (Brent a 91 dollari il barile), che non si sono discostate dalle indicazioni di ieri. Il rendimento del nostro decennale si è portato al 4,46% mentre l’euro è indicato a 0,9865 contro dollaro.