Borse in lieve rialzo, il prezzo del gas scende ancora

In evidenza sui mercati il prezzo del gas: secondo indiscrezioni di stampa martedì la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen proporrà, tra le misure sull'energia, anche un tetto temporaneo al prezzo del gas naturale, per un massimo di tre mesi, e solo come misura di ultima istanza. Il valore del future di novembre al TTF di Amsterdam è in calo, a quota 134 euro al megawattora, -5% rispetto a venerdì, siamo sui minimi dallo scorso 28 giugno.

Sui mercati azionari, avvio in lieve rialzo in Europa: a Milano +0,17% per l'indice Ftse Mib, Francoforte +0,16%. Sale anche la borsa di Londra, +0,22%, e la sterlina si rafforza verso dollaro ed euro. Nel Regno Unito Jeremy Hunt ha sostituito Kwasi Kwarteng come cancelliere dello scacchiere e ha annunciato nel fine settimana un piano di risparmi sulla spesa.

Negli Stati Uniti questa settimana si guarderanno soprattutto i risultati delle trimestrali di alcune grandi banche americane. Venerdì Jp Morgan ha mostrato conti meglio delle attese, Morgan Stanley peggiori.

In Asia intanto, indici per lo più negativi. A scendere soprattutto la borsa di Taipei, a Taiwan, -1,23% dopo che il presidente cinese, Xi Jinping, al Congresso del Partito Comunista Cinese, ha ribadito la volontà di procedere verso la riunificazione con l'isola, pacificamente, anche se ha aggiunto: «non possiamo garantire che non ricorreremo mai alla forza». La borsa di Shanghai ha recuperato nel finale, +0,42%.