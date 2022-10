Borse in netto rialzo, gas ai minimi da giugno

Ottima seduta per le borse europee, spinte dalla corsa di Wall Street legata ai risultati trimestrali di alcune grandi banche americane.

Milano guadagna l'1,86% in linea con Francoforte (+1,70%) Parigi (+1,83%). Bene anche Londra a +0,90%, dopo il dietrofront del governo britannico sul pacchetto fiscale annunciato lo scorso mese.

Anche la sterlina - dopo le ultime scivolate - recupera terreno.

A Piazza Affari nel primo giorno dell'aumento di capitale il titolo Mps perde ancora il 2,69% (a 2,007 euro per azione). Ma a soffrire sono soprattutto i diritti d'opzione che crollano a -91% (a 0,67 euro), a un passo dalla soglia sotto la quale diventa più conveniente acquistarle in Borsa anziché comprarle in aumento di capitale

Dopo l'ipotesi di un price cap europeo "dinamico e temporaneo", buone notizie dal mercato di Amsterdam, con il prezzo del gas naturale che perde il 10% e aggiorna i minimi da giugno a 127,7 euro per megawatt/ora.