Borse in recupero dopo il buon avvio di Wall Street

Restano in calo ma recuperano rispetto alla prima parte di seduta le Borse europee. Milano, che era arrivata a perdere oltre un punto percentuale risale a -0,29%, in linea le altre piazze principali tranne Parigi, in controtendenza a +0,38%.

Effetto dell'avvio molto positivo di Wall Street: sale l'indice Dow Jones, a +1,32%, in rialzo anche il Nasdaq, l'indice dei titoli tecnologici, che dopo due sedute di forte calo oggi fa segnare un a +0,67% nonostante i risultati deludenti arrivati da Amazon e Apple, che anticipano vendite e ricavi in calo per l'ultima parte dell'anno. Effetto del dato sull'inflazione detta 'Pce', quella sui prezzi per i consumi personali, che negli Stati Uniti a settembre è rimasta stabile al 6,2% - restq quindi alta, ma non cresce più, e questo per i mercati è un segnale positivo.

Torna a salire il prezzo del gas, che ripassa sopra i 110 euro al megawattora, a quota 110,75.