Borse in rosso, attesa per l’inflazione Usa

Partenza negativa per le borse europee, tutte in rosso in attesa del dato dell'inflazione americana che influenzerà la prossima stretta monetaria della Federal Reserve. Nel frattempo è stata pubblicata l'inflazione tedesca, confermata al 10% a settembre su base annua.

Milano cede subito mezzo punto in linea con Francoforte e Parigi, mentre Londra perde qualcosa di meno a -0,39%.

A Piazza Affari riflettori sempre accesi sul titolo Mps (+1,64%), dopo il rally di ieri (+10%). L'aumento di capitale del Monte prenderà il via lunedì 17 ottobre e terminerà il 3 novembre. Un'operazione da 2,5 miliardi di euro "interamente garantita", annuncia la banca.

E mentre a Bruxelles prosegue il dibattito sull'ipotesi di price cap, sul mercato di Amsterdam il prezzo cala a 159 euro per megawatt/ora.

Lo spread invece si allarga leggermente a 246 punti base e il rendimento del nostro decennale sale al 4,8%.