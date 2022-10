Borse in salita, la sterlina si riprende

Inizio di settimana in rialzo per i listini azionari in Europa: a Milano +0,65% per l'indice Ftse Mib, Francoforte +0,62%.

Sale anche la borsa di Londra, +0,53%, e la sterlina si rafforza verso dollaro (+0,75%) ed euro. Il rendimento del gilt, il titolo di Stato britannico, decennale, è sceso di 35 punti base, a quota 3,97%. Nel Regno Unito Jeremy Hunt ha sostituito Kwasi Kwarteng come cancelliere dello scacchiere e ha annunciato nel fine settimana un piano di risparmi sulla spesa. Oggi in uno "statement", Hunt ha aggiunto che «quasi tutto il pacchetto fiscale» introdotto con il mini budget del 23 settembre «sarà cancellato». Non ci sarà neanche la riduzione dall'aprile 2023 dell'aliquota fiscale base sui redditi minori dal 20 al 19%.

Negli Stati Uniti questa settimana si guarderanno soprattutto i risultati delle trimestrali di alcune grandi banche americane. Venerdì Jp Morgan ha mostrato conti meglio delle attese, Morgan Stanley peggiori.

In Asia intanto, indici per lo più negativi. A scendere soprattutto la borsa di Taipei, a Taiwan, -1,23% dopo che il presidente cinese, Xi Jinping, al Congresso del Partito Comunista Cinese, ha ribadito la volontà di procedere verso la riunificazione con l'isola.

In evidenza sui mercati il prezzo del gas: secondo indiscrezioni di stampa martedì la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen proporrà, tra le misure sull'energia, anche un tetto temporaneo al prezzo del gas naturale, per un massimo di tre mesi, e solo come misura di ultima istanza. Il valore del future di novembre al TTF di Amsterdam è in calo, a quota 135,7 euro al megawattora, -4,4% rispetto a venerdì, siamo sui minimi dallo scorso 28 giugno.

A Piazza Affari in evidenza Mps. Oggi è partito l'aumento di capitale da 2,5 miliardi di euro, iperdiluitivo visto che l'ammontare dell'operazione è di 10 volte superiore alla capitalizzazione di Borsa. L'azione è scambiata a 2,03 euro, -2%. I diritti per sottoscrivere l'aumento sono al centro delle vendite: secondo quanto riporta Radiocor, il prezzo è crollato dell'88% rispetto ai 7,837 euro del valore iniziale e ora è sceso sotto 1 euro a 0,915. Nelle prime due ore di negoziazione sono stati trattati 168mila diritti pari allo 0,16% del capitale pre-aumento. Il possesso di tre diritti consente di sottoscrivere 374 nuove azioni al prezzo di 2 euro ciascuna.