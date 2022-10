Borse, la settimana parte in ribasso

Ripartenza pesante per le Borse cinesi dopo una settimana di chiusura per una festivita' nazionale. Shanghai cede 1,66%, Hong Kong arretra del 2,7%. La nuova stretta decisa venerdi' dalla Casa Bianca sulle esportazioni di tecnologia Usa verso la Cina affonda i listini del Dragone. Anche le borse europee aprono in calo, con ribassi introno al mezzo punto percentuale. I dati sul lavoro migliori delle attese arrivati venerdi' negli Usa acuiscono i timori di un nuovo robusto rialzo dei tassi di interesse da parte della Fed. Scende invece il prezzo del gas, 146 euro al mwh, sale il rendimento decennale al 4,70% con lo spread coi bund tedeschi che si allarga a 252 punti base.