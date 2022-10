Borse, l'Europa perde slancio

I mercati hanno girato in negativo già prima della metà seduta, Milano poco dopo le 15 perdeva lo 0,4 percento con buona parte dei titoli bancari in rosso. Peggio Londra e Francoforte, galleggia solo Parigi



Gli investitori questa settimana guardano alle banche centrali. Giovedì la Bce alzerà probabilmente il tasso di riferimento a 200 punti base.



Il gas dopo aver raggiunto i 93 euro megawattora stamane - ai minimi dall'8 giugno - ha invertito la rotta, risalendo sopra i 100 euro.



Si allenta un poco la tensione sui titoli di Stato: lo spread tra Btp e Bund si attesta a 223 punti, rispetto ai 224 punti della chiusura di ieri e dopo aver toccato un minimo di giornata a 219. Il rendimento del decennale italiano è in calo al 4,46%.