Borse, netto rimbalzo anche oggi: Piazza Affari +1,70%

I mercati finanziari provano a lasciarsi alle spalle un settembre particolarmente negativo. Ieri la borsa di Milano è stata la migliore in Europa, +1,57%, trainata dai comparti banche ed energia. Oggi in avvio +1,70% per Milano; rialzi simili per gli indici di Francoforte e Parigi e dell'1,20% per Londra.

Negli Stati Uniti ieri è stata la migliore seduta da fine luglio (+2,66% per l'indice Dow Jones), e i future indicano che la tendenza sembra continuare anche oggi.

Si tratta di capire quanto sia destinato a durare questo rimbalzo che sembra dovuto alle notizie negative e non positive che arrivano dall'economia reale. Ieri l'indice manifatturiero Ism di settembre negli Stati Uniti è sceso da 52,8 a 50,9.

La logica è che con la frenata dell'economia le banche centrali potrebbero rallentare il ritmo dei rialzi dei tassi. Così ha fatto nella notte la banca centrale australiana, che ha rialzato i tassi di 25 punti base, meno delle attese. La borsa di Sydney è salita del 3,75%, quella di Tokyo del 2,96%. Sono chiuse per festività le borse di Shanghai e Hong Kong.

Materie prime: in attesa dell'Ecofin di oggi, il prezzo del gas ieri è sceso poco sotto i 170 euro al megawattora, con il future di novembre. Questa mattina nuovo calo, a quota 164 euro (-3%), dopo un avvio a 159 euro, il minimo dal 21 luglio. A contribuire al ribasso anche i dati dell'Agenzia internazionale dell'energia che ieri in un report ha fatto notare come il consumo di gas in Europa sia diminuito di oltre il 10% nei primi otto mesi di quest'anno rispetto allo stesso periodo del 2021.

Sale invece il petrolio, il Brent si avvicina ai 90 dollari al barile (89,56). L'Opec +, il cartello dei Paesi esportatori, si riunirà domani a Vienna. L'agenzia Bloomberg ha scritto ieri che ci potrebbe essere una riduzione della produzione di un milione di barili al giorno.