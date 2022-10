Borse pessimiste, Piazza Affari maglia nera

Piazza Affari amplia i ribassi a fine mattina confermandosi la peggiore del Vecchio Continente. Il Ftse mib cede l'1,4% dopo aver toccato -1,8%. A trainare in rosso i listini europei i timori di una recessione globale, insieme alle politiche monetarie restrittive delle banche centrali, a partire della Fed.



A Milano in rosso praticamente tutti i titoli bancari, con energetici e utilities.



La tendenza al ribasso si è consolidata dopo le previsioni del Governo che vede l'Italia in recessione tecnica, con un'uscita a metà dell'anno prossimo.



Tutta Europa però teme la recessione. I rendimenti dei titoli di Stato sono al rialzo, quello italiano resta sostanzialmente stabile al 4,73%: un livello alto, ma ora poco sopra il rendimento del Gilt, il titolo di Stato britannico, per cui oggi la Bank of England ha annunciato ulteriori misure di sostegno.



Il gas resta sotto i 160 euro per megawattora, in attesa di un possibile piano europeo per l'energia. Cala il petrolio con il Brent a 93,8 dollari.