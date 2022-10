Borse positive e spread in calo dopo la Bce Meta -22% dopo i conti trimestrali

La reazione dei mercati azionari all'annuncio della Bce del terzo rialzo dei tassi consecutivo è stata ondivaga. Alle 16 è tornata una fase positiva: in Europa +1,07% per il Ftse Mib di Milano, Londra +0,50%, Francoforte +0,47%, Parigi è l'unica ancora in territorio negativo, -0,07%.

La borsa è spaccata tra chi sale e chi scende: tra i settori a Piazza Affari bene utilities, +3% per l'indice di settore, e l'energia, +3,3%, e le banche: +1,8%. Male invece i beni di consumo, -3,15%, e il settore tecnologico -5,7%.

Influenzano l'andamento le molte trimestrali che stanno uscendo: a Milano dopo i conti Saipem +12,5%, Diasorin -7,4%, e StMicroelectronics -6,2%, Moncler -5,5%.

In tema di conti, dopo il rallentamento dell'ultimo trimestre Meta, casa madre di Facebook e Instagram, scende del 22,55%.

A Wall Street Dow Jones +1,47%, Nasdaq dei titoli tech -0,18%. Il Pil Usa è salito del 2,6% nel terzo trimestre rispetto al trimestre precedente, sopra le attese del 2,4%: gli Stati Uniti escono dalla recessione tecnica.

Scende lo spread: è a 215 punti base, 8 in meno di ieri. Il rendimento del Btp decennale è al 4,17%, -19 punti base.

Sul fronte energia, gas naturale in ripresa, a quota 106 euro al megawattora, +1,6%. Sale anche il petrolio, Brent a quota 96,92 dollari al barile, +1,30%.