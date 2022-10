Borse positive, gas ancora giù

Ancora una volta è l'America il faro dei mercati di tutto il mondo. E i dati macroeconomici indicano che l'economia statunitense viaggia ancora bene. La produzione industriale aumenta oltre le attese, bene anche i risultati trimestrali presentati dai grandi gruppi, ma per gli investitori questo non cambierà le politiche restrittive delle banche centrali. In Europa tornano gli acquisti. Dopo una giornata di corsa accelerata, le piazze finanziarie perdono un po' di fiato, ma chiudono comunque in territorio decisamente positivo: Milano guadagna lo 0,93% in linea con Francoforte (0,92%), Parigi strappa quasi mezzo punto e Londra un quarto di punto. A Piazza Affari brilla il titolo Telecom Italia (+6,36%), sulla scia dei indiscrezioni di una possibile Opa per l'intero gruppo facendo leva sulla bassa capitalizzazione della società. Ma i riflettori restano accesi anche sul mercato di Amsterdam del gas naturale, il ttf. La quotazione del megawatt/ora perde oltre il 13% portandosi a 111 euro: a un passo dai minimi toccati a giugno.