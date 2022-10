Borse, venerdì sempre più pesante

Il prezzo del gas riprende la fase discendente, dopo l'accordo preliminare raggiunto al Consiglio europeo sull'energia. Oggi è scambiato a 115 euro al megawattora, -9% rispetto a ieri.

Tra i punti dell'intesa ci sono un limite dinamico al prezzo del gas e misure di solidarietà energetica nel caso in cui alcuni paesi dovessero avere problemi con le forniture. Il prezzo scende, secondo gli addetti ai lavori, anche per altri fattori: la riduzione dei consumi industriali, il meteo favorevole e gli stoccaggi sono pieni.

Cambio di verso anche per i mercati: Milano --1,90%, scendono tutti i principali listini europei. A segnare l'inversione di marcia ieri alcune dichiarazioni di consiglieri della Fed, la banca centrale americana, secondo cui è ancora necessario alzare i tassi per contrastare l'inflazione. Una prospettiva rafforzata dai dati migliori delle attese relativi alle richieste settimanali di nuovi sussidi di disoccupazione. Il rendimento dei titoli di Stato americani è salito al 4,30%, il massimo dal 2008.

Nel resto d'Europa Parigi -2,14%, Francoforte -1,62%, Londra -1,07%. Negativi i future che anticipano l'avvio di Wall Street: -0,80% per quello sul Dow Jones, -1,25% quello sul Nasdaq.

Tra i titoli del Nasdaq, -7% per Twitter nel pre-borsa, dopo lo scoop del Washington Post, secondo cui Elon Musk sarebbe intenzionato a tagliare del 75% i 7.500 dipendenti del social network. Nel pre-borsa scende del 28% Snapchat, dopo la pubblicazione della trimestrale.

In Europa in evidenza Adidas, -10,5% dopo i conti trimestrali.

A Piazza Affari, sul Ftse Mib rialzi solo per Diasorin (+0,36%) e Bper Banca (+0,25%). I cali maggiori per Moncler (-4,10%) e Amplifon (-3,53%); in discesa di oltre il 3% anche Campari, Buzzi Unicem e Pirelli.