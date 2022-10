Borse, via in calo l'ultimo trimestre

Le preoccupazioni degli investitori sono sempre più macroeconomiche e uno dei segnali è il prezzo del petrolio, con Wti e Brent in calo. Le quotazioni del greggio in genere seguono le aspettative di rallentamento dell'economia globale e quindi della domanda. Proprio per questo motivo l'Opec +, l'assemblea allargata degli esportatori di petrolio, potrebbe pensare a un taglio di oltre 1 milione di barili al giorno, proprio per aumentare i prezzi.

Ancora sulle materie prime per quanto riguarda il gas la Iea, l'autorità internazionale per l'energia, oggi ha pubblicato il suo report del quarto trimestre in cui spiega che il mercato rimarrà sotto pressione anche nel 2023. In Europa il consumo di gas è diminuito del 10 percento in 8 mesi.