Brasile, terminato lo scrutinio: Lula è avanti di circa 4 punti percentuali ma si va al ballottaggio

Ieri (domenica) si sono tenute in Brasile le elezioni con cui i 156 milioni di aventi diritto al voto avevano la possibilità di scegliere il prossimo Presidente della Repubblica Federale che resterà in carica 4 anni. L'ex presidente di sinistra, Luiz Inacio Lula da Silva, e il presidente di destra uscente, Jair Bolsonaro, si sfideranno al ballottaggio il 30 ottobre. Lo scrutinio del primo turno, vinto da Lula, non e' ancora terminato, ma il Tribunale Elettorale Superiore (Tse) ha già comunicato che, con il conteggio elettronico al 96,9%, Lula non può più ottenere più della metà dei voti, cosa che gli avrebbe consentito di essere eletto subito presidente e, allo stesso tempo, Bolsonaro non è più in grado di batterlo. Secondo i dati ufficiali a questo punto dello scrutinio, Lula e' al 47,9%, mentre Bolsonaro ha ottenuto il 43,7%.

“I voti ottenuti da Bolsonaro al primo turno sorprendono e mettono in evidenza la forza della destra in Brasile — dice al Corriere Gerson Camarotti, analista politico di GloboNews — Il ballottaggio aumenterà la tensione politica in Brasile. Il risultato al primo turno era considerato strategico dalla campagna dell’ex presidente Lula per indebolire un’eventuale reazione del presidente Jair Bolsonaro. C’è allerta da parte delle istituzioni brasiliane per le possibili contestazioni al risultato elettorale di Bolsonaro, come accaduto con Donald Trump, negli Usa, nel 2020. Gli attacchi di Bolsonaro al sistema elettorale brasiliano e le minacce di non rispettare i risultati delle urne hanno trasformato le elezioni del 2022 in un grande plebiscito. La posta in gioco in queste elezioni non è solo la scelta di un nuovo presidente. La posta in gioco è la stessa democrazia brasiliana in uno scenario di polarizzazione che aumenterà nelle prossime settimane”.

In Brasile, dove il voto è obbligatorio, i cittadini non scelgono solo il presidente della Repubblica, che ha un mandato di 4 anni con possibilità di un'unica rielezione, ma anche i governatori regionali, senatori, deputati nazionali e regionali.