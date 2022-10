Brasile: avanti Bolsonaro con il 51,57% dei voti, con il 20% dei seggi scrutinati

Con il 20% del totale delle sezioni scrutinate è in testa il presidente di destra Jair Bolsonaro (Pl) nel ballottaggio per le presidenziali in Brasile. Secondo i dati del Tribunale superiore elettorale, il candidato di destra si presenta col 51,57% dei voti validi, contro il 48,43% di Luiz Inácio Lula da Silva (Pt).

Si è chiuso con polemiche fortissime il ballottaggio per le presidenziali tra l'attuale capo di Stato Jair Bolsonaro contro lo sfidante Luiz Ignacio Lula da Silva.

La campagna elettorale è stata forse la più polarizzata dall'epoca della dittatura. Sulla sfida all'ultimo voto è calato anche il sospetto per il caos in cui è precipitato il trasporto pubblico, con molti elettori che in varie città del Paese non hanno avuto accesso gratuito ai mezzi, a differenza di quanto previsto dalla legge. Una situazione, che soprattutto per il Partito del Lavoratori, rischia di pesare sui suffragi.

Il presidente del Tribunale superiore elettorale, Alexandre de Moraes, ha provato a metterci una pezza. Quando ormai mancavano poco meno di tre ore alla chiusura delle urne, ha ordinato alla polizia stradale federale di interrompere "subito" le operazioni di controllo su treni, bus e metro, dopo le denunce della coalizione di Lula, secondo cui gli agenti stradali avrebbero reso difficile il trasporto proprio per "ostacolare" il voto, soprattutto nelle regioni più povere del nord-est del Paese, roccaforte del leader di sinistra.

La presidente nazionale del Partito dei lavoratori (Pt), Gleisi Hoffmann, ha chiesto persino l'arresto del direttore generale della polizia stradale federale brasiliana, Silvinei Vasquez, che durante la campagna elettorale su Instagram si era espresso per il voto a favore di Bolsonaro.

In vantaggio nell'ultimo sondaggio pubblicato ieri sera da Datafolha era Lula, associato al numero 13 nelle urne elettroniche. Contando solo le intenzioni di voto valide, l'esponente del Pt in corsa per il suo terzo mandato aveva il 52%, mentre Bolsonaro (numero 22), in cerca della riconferma, il 48%.

Al primo turno Lula aveva ottenuto il 48,43% dei voti (57.259.504) contro il 43,2% del candidato del Pl (51.072.345), conquistando 14 Stati, contro i 13 di Bolsonaro.