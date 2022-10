Bufera sulla manovra fiscale: si dimette il ministro britannico delle Finanze, Kwarteng

Cade la prima testa a Londra dopo il caos finanziario delle ultime settimane: salta nel governo Tory di Liz Truss la poltrona chiave del cancelliere dello Scacchiere, Kwasi Kwarteng, primo titolare delle Finanze e del Tesoro di origini africane nella storia britannica.

Il ministro 47enne si è dimesso a 40 giorni scarsi dalla nascita del nuovo gabinetto succeduto a quello di Boris Johnson. Il motivo: la bufera politica e finanziaria alimentata in queste settimane dalla "mini manovra di bilancio" d'esordio d'impronta iperliberista - con tagli miliardari di tasse ai ricchi in deficit malgrado l'inflazione, la crisi globale e l'ascesa dei tassi - da lui annunciata in Parlamento il 23 settembre.

Sul suo account Twitter, Kwarteng ha pubblicato la lettera inviata al primo ministro Truss. "Mi avete chiesto di farmi da parte come Cancelliere. Ho accettato", si legge. "Quando mi ha chiesto di servire come Cancelliere, l'ho fatto nella piena consapevolezza che la situazione che avevamo di fronte era incredibilmente difficile, con l'aumento dei tassi di interesse globali e dei prezzi dell'energia. Tuttavia, la vostra visione di ottimismo, crescita e cambiamento era giusta". "Come ho detto più volte nelle scorse settimane, non era possibile seguire lo status quo", prosegue. "Per troppo tempo il nostro Paese è stato perseguitato da bassi tassi di crescita e da un'elevata tassazione: tutto questo deve ancora cambiare se vogliamo che il Paese abbia successo".

Il successore è Jeremy Hunt

E a stretto giro arriva anche il nome del successore di Kwarteng. E' Jeremy Hunt. Lo ha indicato Downing Street confermando le anticipazioni dell'ultima ora rilanciate dal Times.

