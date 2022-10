Il Presidente Damiba chiede al leader dei golpisti di "tornare in sè, evitiamo guerra fratricida"

Il presidente del Burkina Faso, il tenente colonnello Paul-Henri Sandaogo Damiba, chiede al leader dei golpisti il capitano Ibrahim Traoré "di tornare in sé per evitare una guerra fratricida. Il Burkina Faso non ha bisogno di questo". Ad affermarlo è Damiba in un post sulla pagina Facebook della presidenza del Burkina Faso. Ieri sera, appena otto mesi dopo l'ultimo golpe, il presidente Damiba sarebbe stato destituito dai golpisti guidati dal capitano Ibrahim Traoré.

"Popolo del Burkina Faso - sottolinea Damiba- gli eventi tragici che attraversano il nostro Paese in questo momento sono all'origine della diffusione di false informazioni orchestrate con lo scopo di manipolare la popolazione manipolandola a scapito degli interessi della Nazione. Smentisco formalmente di essermi rifugiato in una base

francese di Kamboincé. Si cerca di manipolare l'opinione", spiega ancora. "Faccio appello alla popolazione civile affinché resti calma e a casa".

Damiba ha smentito di essersi nascosto nella base francese di Kamboinsin, dove secondo i ribelli stava organizzando una controffensiva, e ha parlato di una voce diffusa per "manipolare l'opinione in pubblica". Damiba aveva a sua volta preso il potere con un colpo di Stato lo scorso gennaio, rovesciando un governo civile ritenuto dall'esercito non abbastanza risoluto nel contrasto all'offensiva jihadista che sta insanguinando tutto il Sahel.

Prima che Damiba riapparisse, lo stato maggiore dell'esercito burkinabè aveva smentito la sua deposizione e aveva affermato che non era in corso un golpe bensì una "crisi interna" alle forze armate.