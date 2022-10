C'è una community online per i russi che vogliono scappare dalla guerra di Putin

Tremila pagine, milioni di pagine viste mensile, 200 mila membri, 50 canali Telegram. Sono i numeri di Relocation.Guide, una community online nata a febbraio per aiutare i cittadini russi a fuggire dalla Federazione e non ritrovarsi a combattere in Ucraina. A raccontarla è il Washington Post in un articolo di oggi.

“Le persone hanno bisogno di altre persone”, spiega la fondatrice Irina Lobanovskaya, “vogliono avere risposte da altri esseri umani che condividano la loro sofferenza”. Avere informazioni affidabili in Russia dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina è diventato difficile. Molti siti di informazione occidentali sono bloccati, così come social media come Facebook e Instagram. È rimasto accessibile Telegram, che si è ritagliato così un ruolo fondamentale.

Relocation.Guide è nata proprio su Telegram, come gruppo per condividere informazioni in una cerchia ristretta di conoscenti. In pochi giorni, è arrivata a duemila iscritti. Oggi è a duecentomila e finora riesce a non farsi bloccare dal Cremlino. Lobanovskaya ha raccolto donazioni oltre 115 mila dollari e ha potuto assumere nove persone. Altre 250 collaborano volontariamente.

“Dove posso andare senza un visto? Come posso spendere poco? Come trovo un cellulare all'estero? Quali città sono LGBT-friendly?” Sono queste alcune delle domande che più spesso si pongono i fuggitivi, o aspiranti tali. Si trovano anche consigli su come affrontare le stress, fare i conti con lo shock culturale, testimonianze di chi è riuscito a passare e insediarsi all'estero: “Non abbiamo solo aiutato le persone a fuggire”, rivendica Lobanovskaya, “le aiutiamo anche a integrarsi”.

Un'altra importante funzione è difendersi dalle truffe e dagli approfittatori, da chi su Telegram dice di vendere diagnosi di hiv positivo o visti contraffatti a chi cerca di piazzare criptovalute facendo leva sui problemi delle banche colpite dalle sanzioni occidentali.

Mosca non può monitorare capillarmente tutte queste conversazioni per identificare i fuggiaschi, ma qualche rischio c'è: per questo conviene leggere molto e scrivere poco sui canali Telegram, evitare di usare il proprio nome e cognome e, quando possibile, usare accorgimenti tecnologici come le virtual private network (vpn) perché le connessioni non siano rintracciabili.