Spaccature e crepe nei muri: i segnali del cedimento dell'aula magna nelle foto degli studenti

Il confronto tra ciò che è stato e quello che si poteva prevedere. Scatti che rivelano spaccature e crepe nel pavimento e nei muri dell’ex aula magna dell’Università di Cagliari: dalle foto alla lavagna al professore che spiegava linguistica ai selfie dei ragazzi che seguivano le lezioni. Foto scattate per altri motivi dagli studenti, che ora le postano sui social e denunciano quelli che ritengono fossero gli indizi di un possibile cedimento. Un triste reportage di quelle che erano le condizioni in cui versava l’aula magna dell’ex facoltà di Geologia, che ospitava da qualche tempo i corsi di Lingue nel complesso di Magistero in via Trentino, frequentata ogni giorno da decine e decine di studenti. Un crollo che poteva essere una strage: solo l’orario ha evitato che sotto le macerie potessero esserci morti e feriti.

Intanto, sarà un’inchiesta della Procura di Cagliari a fare chiarezza su quello che è accaduto poco prima delle 22 di martedì 18 ottobre. Crollo colposo di edificio è l’ipotesi di reato su cui al momento si indaga. Solo in un secondo momento, quando arriveranno gli esiti di tutte le verifiche in atto, il pm titolare dell’inchiesta, Giangiacomo Pilia, deciderà se aggravare le contestazioni, per ora a carico di ignoti, ipotizzando anche il reato di disastro colposo. Nel frattempo, sono stati apposti i sigilli su tutto il polo umanistico tra via Is Mirrionis e via Trentino.