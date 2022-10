Calcio: 1-0 alla Fiorentina, Atalanta prima in classifica col Napoli. Cori razzisti contro Commisso

L'Atalanta batte la Fiorentina e capitalizza tre punti che la portano allo stesso livello del Napoli capolista: 1-0 il risultato finale al Gewiss Stadium e 20 punti in classifica. Dopo un primo tempo a reti inviolate la partita si sblocca solo nel secondo tempo con il gol di Lookman al 60', su assist di Muriel. Al 67' un tentativo di raddoppio da parte di Maehle con un tiro rasoterra viene sventato da Terracciano. La Fiorentina reagisce e ci prova con Saponara al 72' ma Sportiello respinge, poi al all'89' Jovic dal limite e al 90' di testa dopo un calcio d'angolo ma supera la traversa. Non basteranno i 5 minuti di recupero ai ragazzi di Italiano per agguantare il pareggio in extremis.

Tabellino

ATALANTA-FIORENTINA 1-0

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello 6; Toloi 6.5 (30' st Demiral sv), Okoli 6.5, Scalvini 6.5; Hateboer 6, De Roon 7, Koopmeiners 6.5, Soppy 6 (11' st Maehle 6); Ederson 5.5 (11' st Pasalic 6), Lookman 7.5 (30' st Malinovsky sv); Muriel 7 (30' st Hojlund sv). In panchina: Boga, Zortea, Ruggeri, Rossi, Bertini. Allenatore: Gasperini 6.5.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano 6.5; Venuti 5 (22' st Terzic 6), Martinez Quarta 5 (40' st Duncan sv), Igor 5.5, Biraghi 5.5; Bonaventura 5 (22' st Amrabat 6), Mandragora 5.5, Barak 5 (30' st Jovic sv); Ikoné 5, Kouamé 5.5, Saponara 5.5 (40' st Cabral sv). In panchina: Gollini, Milenkovic, Maleh, Ranieri, Gonzalez, Zurkowski, Cerofolini, Bianco. Allenatore: Italiano 5.

ARBITRO: Irrati di Pistoia 6.

RETI: 14' st Lookman.

NOTE: cielo sereno, terreno di gioco in buone condizioni.

Ammoniti: Bonaventura, Scalvini, Hateboer, Amrabat.

Angoli: 5-1 per la Fiorentina.

Recupero 1'; 5'.

Cori razzisti contro Commisso, Barone chiede l'intervento della Lega

''Oggi abbiamo assistito ad un episodio vergognoso, non da parte di un singolo individuo ma di tutta una curva. Non solo deve intervenire la Lega ma anche il Coni e il Governo''. Lo ha detto Joe Barone, dg della Fiorentina, commentando i cori di discriminazione territoriale lanciati dalla curva dell'Atalanta nei confronti del presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, presente oggi al Gewiss Stadium, con riferimento alle sue origini meridionali. "Noi abbiamo combattuto il razzismo in America e oggi qui in Italia subiamo una situazione inaccettabile - ha aggiunto il direttore generale viola -. Siamo disgustati e ci aspettiamo delle misure severe. L'attenzione deve essere a livello mondiale, non si può più far finta di nulla".