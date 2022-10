Ore 10 del 10/10: la strada verso la Partita della Pace inizia con un omaggio a Maradona

Lionel Messi, Gigi Buffon, Ronaldinho, Ciro Ferrara, Dalma e Giannina. Sono solo alcuni dei nomi che hanno partecipato all'omaggio a Diego Armando Maradona iniziato questa mattina sul sito We Play For Peace : un tributo virtuale fissato per le ore 10 del giorno 10 del mese 10. Un omaggio al più grande dei numeri 10, che è sempre stato profondamente legato alla Partita della Pace.

Sul sito ufficiale sono stati pubblicati 10 video dedicati a Maradona.

Inizia così ufficialmente il cammino verso la partita che si terrà il 14 novembre allo Stadio Olimpico di Roma. La prima volta senza Diego. Per questo, anche quella sera, ci sarà un omaggio a Maradona: tramite l’uso di una tecnologia olografica all’avanguardia, Holonet, regalerà agli spettatori uno spettacolare show mai visto prima, che riporterà a galla emozioni e ricordi, permettendo a tutti di sentire Diego ancora presente.

La Partita della Pace è un evento interreligioso a beneficio della Fondazione Scholas, nata 20 anni fa su volontà di Papa Francesco. Scholas è una organizzazione internazionale di Diritto Pontificio, con sede in Argentina, Città del Vaticano, Chile, Colombia, Spagna, Haiti, Italia, Messico, Mozambico, Panama, Paraguay, Portogallo, Romania e gli Stati Uniti; presente con la sua rete in 190 paesi, integrando oltre 400 mila centri educativi e raggiungendo oltre un milione di bambini e giovani in tutto il mondo.