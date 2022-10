Calciatrici e giovani della FIGC in campo contro gli stereotipi e a sostegno delle donne iraniane

Oggi 11 ottobre è la Giornata Internazionale delle Bambine e delle Ragazze proclamata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. La Federazione Italiana Giuoco Calcio, attraverso la Divisione Calcio Femminile e il Settore Giovanile e Scolastico sostiene Terre des Hommes e la campagna "indifesa", promossa per garantire alle più giovani istruzione, salute e protezione.

Nel fine settimana del 15 e 16 ottobre, in occasione delle gare della 6a giornata di Serie A TIM, durante l'ingresso in campo delle squadre verrà esposto lo striscione dell'iniziativa, mentre la quaterna arbitrale e i raccattapalle indosseranno la t-shirt #iogiocoallapari.