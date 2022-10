Lecce - Fiorentina. Entrambe le squadre hanno fame di punti. Segui la cronaca testuale

Segui la cronaca testuale

Radar lontani dall'obiettivo pareggio. Di sicuro non è la posta a cui guardano Lecce e Fiorentina, pur con sfumature diverse. I salentini di Marco Baroni vantano infatti solo una vittoria, a Salerno, e hanno bisogno di rilanciare le ambizioni salvezza con il primo successo al Via del Mare. C'è poi certamente voglia di riscatto dopo la sconfitta subita all'Olimpico dalla Roma, condita da recriminazioni arbitrali non di poco conto. Lecce ora avanti di due lunghezze rispetto al Verona terzultimo.

In casa Fiorentina, reduce dalla goleada rifilata dalla Lazio al Franchi, è tangibile la necessità di dare una sterzata. Due peraltro le sconfitte consecutive subite dai viola guidati da Vincenzo Italiano, battuti dall'Atalanta a Bergamo nell'8a giornata. Toscani a + 2 dal Lecce.

Fuori dal terreno di gioco c'è una figura di primo piano a legare i due club: parliamo di Pantaleo Corvino, direttore sportivo tra i maestri del mercato italiano. Segni particolari: un'attitudine particolare nella scoperta di talenti. Salentino di Vernole, già alla guida dell'area tecnica dei giallorossi e tornato a Lecce in questa veste, ha legato il suo nome anche ai gigliati.