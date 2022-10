Posticipo Sampdoria - Roma, è derby Stankovic - Mourinho. Segui la cronaca testuale

Segui la cronaca testuale





Al Ferraris va in scena un “testacoda" tra Sampdoria e Roma. I liguri - reduci dal buon pareggio a Bologna, primo match e primo punto per mister Dejan Stankovic - mirano a dare continuità per abbandonare l'ultimo posto in classifica. Si punta evidentemente sulla vittoria perché lo zero nella casella dei successi finisca in soffitta. Il serbo deve rinunciare a Murillo e, rispetto alla trasferta in Emilia, potrebbe cambiare schema di gioco schierando le due punte.

Sul fronte opposto, anche la Roma guarda al bottino pieno che permetterebbe ai giallorossi di José Mourinho di superare Lazio e Udinese, e di portarsi a - 4 dal Napoli capolista. I giallorossi, ancora senza Dybala e privi di Kumbulla, dovrebbero schierare in avanti il solo Abraham.