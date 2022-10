Sfida salvezza: alle 20.45 Bologna - Samp. E' la prima di Stankovic

Sale la colonnina di mercurio a Bologna, e non per ragioni meteorologiche. Al Dall'Ara si scontrano infatti due squadre che hanno fame di punti per rilanciarsi. I rossoblu di Motta, 17esimi, devono mettere fieno in cascina per provare a staccare il Verona, ora prima del terzetto in lotta per non retrocedere; punti ancor più necessari alla Sampdoria, fanalino di coda a secco di vittorie. Stankovic, nella prima alla guida dei liguri dopo l'esonero di Giampaolo, guarda soprattutto al bottino pieno per iniziare a far cambiare rotta a una squadra che ha avuto un impatto disastroso con il campionato. Non a caso la Samp “vanta” il peggior attacco e la difesa più bucata.

Arbitra Marco Piccinini.

