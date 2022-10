Alle 18 Milan - Juventus. Pioli insegue la vetta

Vengono da due successi in campionato Milan e Juventus; situazione ben diversa in Champions dove la squadra di Pioli è stata sonoramente sconfitta dal Chelsea, mentre i bianconeri - alle prese con un match ben più facile - si sono imposti sugli israeliani del Maccabi Haifa. Ora entrambi i team cercheranno di portare a casa la vittoria, il pareggio sembra inutile, ancor più per gli uomini di Allegri che hanno l'obbligo di recuperare posizioni. Il successo sul Bologna ha fatto approdare la Juve in zona Conference League, ma è chiaro che non possa essere neanche l'obiettivo minimo di stagione.

Per Calabria e compagni invece un successo significherebbe avvicinarsi o raggiungere le apripista, Napoli e Atalanta. E soprattutto farebbe morale dopo la batosta europea.

Arbitra Daniele Orsato.

Segui la nostra cronaca testuale