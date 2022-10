A pari merito: la Serie A torna con Sassuolo - Inter

Alla nona giornata di campionato nessuno, probabilmente, avrebbe scommesso sul piazzamento a pari merito di Inter e Sassuolo. Per quanto i neroverdi non siano più una sorpresa della massima serie. Nerazzurri ed emiliani sono ottavi e al momento sulla corazzata di Inzaghi pesa non poco essere fuori dalla zona coppe.

Si gioca oggi, sabato, alle 15 al Mapei Stadium.

L'Inter punta ad archiviare la brutta pagina della sconfitta al Meazza contro la Roma, e l'affermazione in Champions sul Barcellona può essere sicuramente un buon viatico per dare una sterzata a un campionato finora a varo di soddisfazioni. Il Sassuolo mira al terzo risultato utile consecutivo dopo due vittorie, l'ultima della quali a valanga contro la Salernitana travolta 5 a 0. Arbitra Simone Sozza.