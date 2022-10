Il Torino si salva al 90esimo contro l'Empoli: 1-1. Prodezza di Destro

In maniera quasi clamorosa, dopo aver sciupato innumerevoli occasioni, aver colpito un palo ed essersi visto annullare due gol, il Torino si salva al 90' da una sconfitta quasi certa con l'Empoli. Allo stadio Olimpico una carambola su Lukic risponde al momentaneo vantaggio di Destro, segnato con una perla in rovesciata.

Tanto amaro in bocca per la squadra di Zanetti, che si porta a 8 punti, mentre gli uomini di Juric tornano a smuovere la classifica dopo tre ko di fila salendo a quota 11.

La gara la fanno ampiamente i padroni di casa sin dalla prime battute, con due tentativi in avvio di Aina (respinto da Vicario) e Lazaro (tiro a giro fuori). All'11' però i granata rischiano di restare in inferiorità numerica per un rosso diretto sventolato a Sanabria, ma l'arbitro si corregge dopo l'on field review mostrando il giallo al paraguaiano.

Scampato il pericolo il Toro si rimette a giocare e intorno a metà frazione ha due clamorose chance per il vantaggio con Vlasic, murato prima da un super Vicario, poi impreciso sotto porta con un colpo di testa ravvicinato che si stampa sul palo.

Al 27' arriverebbe comunque il vantaggio locale con la rete di Miranchuk, ma un intervento del Var punisce un fuorigioco precedente di Sanabria strozzando in gola l'urlo del centrocampista russo. Sul finale di primo tempo altro gol annullato al Torino, ancora una volta per un offside di Sanabria ma stavolta in occasione di una sua stessa realizzazione.

Ad inizio ripresa, quasi inaspettatamente, a passare in vantaggio e' l'Empoli alla prima conclusione nello specchio: la firma è del neo entrato Destro, che s'inventa una rovesciata incredibile per l'1-0 azzurro. I granata provano subito a reagire con i colpi di testa di Aina e Sanabria, ma non sembra essere giornata fortunata visto che entrambe le conclusioni terminano a lato di centimetri.

Nell'ultima parte di gara il Toro carica a testa bassa alla ricerca del disperato pareggio, che arriva in maniera clamorosa al 90' grazie ad una carambola su Lukic, che si vede rinviare addosso un pallone da Luperto facendolo terminare alle spalle di Vicario per il definitivo 1-1.