Stasera Ajax - Napoli, l'omaggio olandese a Maradona e Cruijff

Un numero 14 su una maglia biancorossa; un numero 10 su una divisa azzurra. E le due acconciature che non potrebbero essere più riconoscibili. L'Ajax sceglie un tweet quanto mai evocativo per presentare la sfida di Champions League di stasera, alle 21, alla Cruijff Arena, contro il Napoli. Johan Cruijff e Diego Armando Maradona - nell'illustrazione lanciata sui social dal club olandese - si apprestano a vedere un match definito a ragione “leggendario”; e le figure dei due fuoriclasse, storici capitani dei due team, rappresentano solo uno dei tanti spunti che inducono a ritenere la partita a dir poco attesa. Non bisogna dimenticare infatti che le due squadre si sono fronteggiate solo in un'occasione, nella Coppa delle Fiere 1969/70, quando - al meglio delle due gare - i lancieri si imposero 4 a 1.

Un predominio biancorosso scomparso sotto gli odierni cieli europei; per quanto l'Ajax sia in buone condizioni infatti (secondo in campionato, 3 punti in Champions), il Napoli di Spalletti finora ha dettato legge sia nei confini nazionali (con un primo piazzamento che spinge i tifosi azzurri a sognare e a ripensare al mito di Diego ) che in Europa dove Di Lorenzo e compagni sono a bottino pieno.