L'Inter sfiora l'impresa a Barcellona. Lewandowski spegne la gioia nerazzurra. Finisce 3 a 3

L'Inter accarezza l'impresa, ma in pieno recupero Lewandowski gela l'entusiasmo dei supporter nerazzurri. A Barcellona finisce 3 a 3 con altrettanti gol a partire dall'82esimo. Un pareggio in terra catalana è risultato tutt'altro che modesto, ma l'illusione della vittoria lascia all'Inter l'amaro in bocca: con i 3 punti in tasca infatti gli uomini di Inzaghi avrebbero ipotecato il passaggio del turno.

Al decimo, sugli sviluppi di un corner, Lewandowksi colpisce di testa sul secondo palo, ma Mkhitaryan respinge sulla linea di porta. Sette minuti dopo grande occasione per l'Inter: punizione di Calhanoglu che pesca Dzeko in mezzo all'area: il bosniaco in equilibrio precario fa il massimo, ma il pallone colpisce la traversa e poi sbatte sulla linea; non riesce poi De Vrij a ribadire in porta. Al 28esimo nuova opportunità per i nerazzurri: Barella brucia Gavi e porta palla fino ai 25 metri, passa poi a Dumfries che prova il destro, ma la sua conclusione viene respinta con il petto dal portiere spagnolo Ter Stegen. Al 37esimo è il Barcellona e potersi portare in vantaggio. Lewandowski crossa con il sinistro, pallone perfetto per Raphinha; pallone a lato di un soffio con l'estremo difensore nerazzurro Onana immobile.

Passano appena tre minuti e i blaugrana vanno in gol. Filtrante perfetto di Raphina per Sergi Roberto che mette in mezzo per Dembelè: tutto facile per l'attaccante dei catalani. Con un pallonetto dello stesso assist-man brasiliano il Barcellona prova subito a raddoppiare, ma il pallone finisce a lato per poco.

Nel secondo tempo protagonista la pioggia di gol, ben cinque. Pareggio Inter al 50esimo: ingenuità difensiva di Piquè che tiene in gioco Barella e lascia scorrere il pallone: stoppa il numero 23 interista che fulmina Ter Stegen sul primo palo. Al 63esimo vantaggio nerazzurro. Stop di Lautaro Martinez che beffa Garcia e poi colpisce di destro: palo - palo e pallone in rete. Poco meno di venti minuti dopo arriva il pareggio dei padroni di casa. Intervento goffo di De Vrij che serve di fatto Lewandowski; il suo sinistro viene deviato da Bastoni che spiazza un Onana incolpevole. All'89esimo la squadra di Inzaghi si riporta in vantaggio con Gosens, ma l'attaccante polacco dei blaugrana torna a spegnere la gioia dei nerazzurri siglando il definitivo 3 a 3 al 92esimo. 5 minuti dopo il tecnico dell'Inter, che reclamava la fine del match, viene espulso. Solo al 98esimo arriva il triplice fischio del signor Marciniak.