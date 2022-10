Tecnologia off: Benfica - Juventus senza goal-line. L'Uefa: "Non sapevamo dei lavori allo stadio"

Il direttore di gara, il serbo Srdjan Jovanovic, non avrà a disposizione la goal-line techonology a causa di un problema tecnico. E' ciò che succederà alle 21 allo Stadio Da Luz di Lisbona dove si affronteranno Benfica e Juventus. Ad annunciarlo è stata la Uefa con una nota, a poche ore dall'inizio del match del girone H di Champions League.

"Il club di casa, all'insaputa della Uefa, ha commissionato dei lavori allo stadio che hanno reso disfunzionale il sistema tecnologico della goal-line. Purtroppo - fa sapere l'organizzazione del calcio europeo - non sarà possibile sostituire e installare un nuovo sistema in tempo per la sfida, e quindi la partita si disputerà senza l'utilizzo della goal-line technology, come previsto da regolamento della Uefa Champions League".

L'arbitro, tuttavia, potrà contare sul Var in caso di gol fantasma utilizzando la goal-line camera, una telecamera allineata con la linea di porta. In questo caso, l'analisi del gol o della rete mancata viene effettuata come se fosse un fuorigioco.