La Juve vince 3-1 con il Maccabi. Il Milan piegato 3-0 dal Chelsea

Dopo il ritorno al successo in campionato, la Juventus trova il primo sorriso stagionale in Champions League, battendo il Maccabi Haifa nella terza giornata della fase a gironi. All'Allianz Stadium finisce 3-1 grazie alla doppietta di Rabiot e al sigillo di Vlahovic, mentre serve a poco la rete ospite di David: la squadra di Allegri si mette così in tasca i primi 3 punti provando ad imbastire una rimonta nei confronti di Benfica e Paris Saint Germain.

Come prevedibile sono i bianconeri che provano sin dall'inizio a premere sull'acceleratore creando due grandi opportunità in pochi istanti con Vlahovic: l'attaccante ci prova prima su servizio di Cuadrado trovando la parata di Cohen, poi fallisce una conclusione apparentemente facile su tocco di Kostic mettendo a lato.

Il vantaggio juventino arriva soltanto dopo la mezz'ora di gioco, quando Di Maria inventa per Rabiot che fulmina il portiere con un mancino sotto la traversa.

Ad inizio ripresa l'argentino sale nuovamente in cattedra e stavolta d'esterno serve una grande palla a Vlahovic, bravissimo a presentarsi davanti a Cohen e batterlo per il 2-0. Il serbo sciupa la palla del tris, poi gli viene annullato un gol per fuorigioco, così il Maccabi resta in partita e al 75' riapre il discorso con il gol del neo entrato David, che supera Szczesny in uscita e mette dentro a porta vuota.

Gli israeliani prendono coraggio e qualche istante più tardi colpiscono un palo esterno con una punizione di Atzili, ma all'83' la squadra di Allegri chiude i conti con la doppietta di Rabiot, che sfrutta il terzo assist di serata di Di Maria e di testa firma il definitivo 3-1. Prima del triplice fischio, da segnalare un altro palo colpito da Atzili con un bel sinistro a giro.