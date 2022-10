Juventus a un passo dall'eliminazione: il Maccabi Haifa vince 2 a 0. Per i bianconeri è buio

Un campionato tutto da raddrizzare, un cielo europeo diventato nero. Per la Juventus è notte, l'eliminazione dalla Champions è a un passo. A punire la squadra di Allegri, il Maccabi Haifa, fino a stasera a bocca asciutta nel gruppo H. Gli israeliani si esaltano tra le mura amiche del Sammy Ofer e portano a casa un 2 a 0 che profuma di Storia.

Inizio da incubo per la Juventus, al settimo minuto già sotto di un gol. La rete degli israeliani porta la firma del centrocampista Atzili che di testa arriva su un cross da sinistra di Cornud; Szczesny - non impeccabile - tocca il pallone ma non riesce a tenerlo al di qua della linea di porta. Appena cinque minuti dopo la Juventus rischia di subire il 2 a 0 ma viene salvata dal legno: la punizione di Chery finisce infatti sulla traversa.

Il match della squadra di Allegri continua in salita perché il tecnico al 23esimo deve fare a meno di Di Maria per guai muscolari. Al suo posto entra Milik.

Juventus in difficoltà che non crea pericoli alla porta difesa da Cohen. Tutt'altro scenario sul fronte offensivo del Maccabi che raddoppia al 42esimo ancor con Atzili. Il centrocampista dei biancoverdi concretizza un contropiede, approda in area di rigore, finta e fa partire una conclusione che si infila sotto la traversa.