Milan-Chelsea 0-2. Episodio chiave, l'espulsione di Tomori

Chelsea bestia nera del Milan. Gli inglesi vincono 2 a 0 al Meazza dopo aver piegato i rossoneri 3 a 0 in casa. Ma nel racconto della partita non si può prescindere da un episodio che ha pesantemente condizionato il match: l'espulsione di Tomori ad appena 18 minuti dal fischio di inizio. L'arbitro Siebert estrae il cartellino rosso per un fallo in area certamente leggero su Mount. Risultato, Milan da subito in dieci uomini e rigore che Jorginho trasforma.