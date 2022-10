Napoli agli ottavi. E' trionfo anche al Maradona: battuto l'Ajax 4 a 2

E' un Napoli inarrestabile. Finora è stata una stagione letteralmente perfetta per la squadra di Spalletti: capolista in campionato, prima nel girone di Champions e sbarco agli ottavi. Gli azzurri, dopo la goleada che ha asfaltato l'Ajax una settimana fa, vincono anche al Maradona. Gli olandesi speravano in un riscatto, ma l'auspicio è rimasto su carta. A firmare le reti partenopee, nel primo tempo, al quarto e al 16esimo, Lozano e Raspadori serviti rispettivamente da Zielinski e Kvaratskhelia.

Nella ripresa gli olandesi accorciano subito le distanze: cross di Bassey, Klaassen di testa anticipa tutti e batte l'estremo difensore napoletano Meret.