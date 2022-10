Conference League, la Fiorentina punta alla qualificazione nel match contro l'Istanbul Basaksehir

Oggi, nella quinta giornata della fase a gironi della Conference League, la Fiorentina incontra in casa, alle 18.45, l'Istanbul Basaksehir. Secondo il ct Italiano: “dobbiamo cercare di vincere la partita e, rispetto a quanto fatto all'andata, mettere quanto più possibile in difficoltà i nostri avversari. Penso che ne abbiamo i mezzi e le possibilità, dobbiamo cercare innanzitutto di far nostra la gara e vedere se si riesce a fare quanti più gol possibili". I viola, dopo la sconfitta del 3-0 subita all’andata, cercano la vittoria per agganciare i turchi al comando del girone, ottenere la qualificazione e giocarsi così la prima posizione.