Coppa Italia, alla Cremonese servono i supplementari contro il Modena

La Cremonese supera per 4-2 il Modena dopo i tempi supplementari e si qualifica per gli ottavi di finale della Coppa Italia, dove troverà il Napoli. Nella partita dei sedicesimi, giocata allo stadio Zini di Cremona, la squadra di Massimiliano Alvini impiega ben più di un'ora per sbloccare il risultato nonostante gli emiliani siano restino in dieci dal 22' per l'espulsione di Magnino.

La Cremonese preme e trova il vantaggio al 77' con un bel colpo di testa di Okereke, su cross di Buonaiuto. All'84' i grigiorossi trovano poi anche il raddoppio firmato dal neo acquisto Felix, sempre con un preciso colpo di testa da posizione ravvicinata. Sembra fatta, ma nel finale il Modena prima accorcia le distanze con un rigore di Diaw al 90' e poi trova l'incredibile pareggio di Diaw con un preciso sinistro da centro area che non lascia scampo al portiere.

Nei supplementari la Cremonese fa valere l'uomo in più e al 111' si riporta in vantaggio con un destro vincente di Sernicola, su assist di Ascacibar. Al 120', infine, ancora Sernicola chiude i conti segnando il gol del definitivo 4-2 con un sinistro da fuori area.