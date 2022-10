Coppa Italia, poker del Torino: ai quarti troverà il Milan

Il Toro rialza la testa e travolge il Cittadella, i granata ne segnano addirittura quattro e ritrovano un successo che mancava dallo scorso 5 settembre. Il primo tempo è equilibrato e solo una giocata da applausi di Radonjic spacca il match, nella ripresa i padroni di casa dilagano con le reti di Pellegri, Schuurs e Zima.

Juric ne cambia sei rispetto al derby, ma resta comunque un Toro ultra-competitivo: davanti vengono confermati Vlasic e Radonjicalle spalle di Pellegri, in mediana si rivede Ricci da titolare insieme a Lukic e con Singo e Vojvoda sugli esterni, in difesa chance per Zima con Schuurs e Buongiorno.

Gorini, invece, dà priorità al campionato e si presenta con le seconde linee, puntando sul tridente d'attacco formato da Embalo, Magrassi e Tounkara.

La prima occasione è del Cittadella, con Milinkovic-Savic che vola a deviare l'insidioso colpo di testa di Tounkara, ma sul capovolgimento di fronte passa il Toro: fa tutto Radonjic, che si accentra e fa esplodere un destro dal limite dell'area imprendibile per Maniero. Gli ospiti si fanno vedere ancora al 35' con Embalo, il quale non trova la porta per questione di centimetri, e prima della fine del primo tempo perdono Felicioli per infortunio, sostituito da Donnarumma.

I granata, invece, si fermano all'azione personale del serbo, senza riuscire a creare altri pericoli concreti.

Anche nella ripresa è il Cittadella a cominciare meglio con un tiro del neo-entrato Lores Varela, poi Donnarumma pasticcia e Pellegri ne approfitta: il terzino dei veneti si fa sorprendere da un cross di Vojvoda, l'attaccante salta Maniero e firma il 2-0.

Da quel momento, il Cittadella sparisce dal campo e i granata dilagano con i gol dei difensori. Sono Schuurs e Zima, infatti, i marcatori del terzo e quarto gol, così Juric può festeggiare il passaggio del turno. Agli ottavi di finale troverà il Milan, ma se ne riparlerà a metà gennaio: ora c'è da rialzarsi anche in campionato, con i granata che hanno ottenuto appena un punto nelle ultime cinque giornate.