Alle 21 la Roma sfida il Betis Siviglia. Giallorossi col vento in poppa dopo la vittoria sull'Inter

Obiettivo 3 punti per la Roma di José Mourinho. Dopo il colpaccio di Milano con il 2 a 1 rifilato all'Inter in campionato, i giallorossi puntano a conquistare l'intera posta in palio contro il Betis per agganciare gli spagnoli al vertice del girone C di Europa League. Sguardi puntati ancora una volta su Paulo Dybala.

Sotto i riflettori dell'Olimpico, tra i biancoverdi, si vedrà anche Joaquin, tempra da 41enne tutt'altro che intenzionato ad appendere gli scarpini al chiodo. Nota di rilievo: il capitano degli spagnoli sfidò la Roma per la prima volta sedici anni fa.