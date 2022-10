Lo Sturm Graz inchioda la Lazio: in Austria finisce 0-0. Gol annullato ad Immobile

La Lazio di Maurizio Sarri non va oltre il pari in Austria. Uno Sturm Graz ben organizzato impedisce ai biancocelesti di produrre gioco. Nel primo tempo i padroni di casa si rendono decisamente più pericolosi degli ospiti. Decisivo Provedel in più occasioni, ma l'estremo difensore della Lazio si rende protagonista di un passaggio troppo superficiale che rischia di mandare in gol lo Sturm Graz.

Asfissiante il pressing degli austriaci che impedisce ai ragazzi di Sarri di costruire geometrie insidiose. Nell'ultima parte del match, all'80esimo, i biancocelesti vanno in gol con Ciro Immobile, ma il Var strozza in gola l'esultanza dei supporter laziali.

Due minuti dopo Sturm Graz in dieci per l'espulsione di Gazibezovic entrato duro su Zaccagni, ma la Lazio non riesce ad approfittare della superiorità numerica. Ora entrambe le squadre sono a 4 punti.