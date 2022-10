Il Flamengo vince la Copa Libertadores

Quarto anno consecutivo per una squadra brasiliana, e il terzo successo nella storia del Flamengo. La squadra di Rio de Janeiro ha vinco la Copa Libertadores battendo 1-0 l’Athletico Paranaense. La finale è stata giocata all’Estadio Monumental di Buenos Aires, in Argentina.

Il goal decisivo segnato al 49’ nel recupero del primo tempo dall’ex attaccante dell’Inter Gabriel Barbosa, meglio noto come Gabigol. Da ricordare che anche nel 2019 Gabigol portò alla vittoria il Flamengo segnando la doppietta contro il River Plate. Nei 20 minuti finali in campo nel Flamengo anche Arturo Vidal, altro ex interista.

L' Athletico Paranaense ha giocato in dieci dal 43', dopo l'espulsione di Pedro Henrique per doppia ammonizione.

Il Flamengo aveva già vinto la Copa Libertadores nel 2019 e nel 1981. Le due edizioni precedenti del trofeo, 2020 e 2021, erano state vinte dal Palmeiras.