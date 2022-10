Calcio, Franck Ribery si ritira

"Il pallone si ferma. Le emozioni dentro di me, no. Grazie a tutti per questa grande avventura". Con queste poche parole affidate ai suoi profili social Franck Ribery annuncia l'addio al calcio giocato. Una delle ali più forti degli ultimi anni, per lungo tempo colonna del Bayern Monaco.

Il francese, all'età di 39 anni dopo 26 titoli conquistati (tra cui figurano una Champions League e 9 scudetti con il Bayern Monaco), lascia dunque l’attività agonistica e il calcio giocato in prima persona ma non abbandonerà i campi di calcio: resterà alla Salernitana nello staff tecnico dell'allenatore Davide Nicola.