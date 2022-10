Calcio: l'Udinese liquida la pratica Hellas 1-2 a Verona e arriva a un punto dalla vetta

Nel Monday Night del Bentegodi arriva la sesta vittoria consecutiva dell'Udinese che rimonta il Verona e in zona Cesarini passa per 2-1.

Doig illude i padroni di casa, Beto e Bijol fanno volare i bianconeri friulani. Cioffi lancia Verdi dall'inizio a sostegno di Henry e Piccoli, parte fuori Lasagna. Sottil rinuncia a Beto e nel suo tandem d'attacco con Deulofeu c'è Success.

Pressing alto e intensità da parte degli ospiti sin dalle prime battute: dopo un rilancio impreciso di Montipò, Makengo ha il pallone del vantaggio ma calcia alto da ottima posizione. Il portiere dell'Hellas risponde invece presente su una girata di Perez e poi blocca a terra una conclusione di Deulofeu dopo che ci aveva provato anche Lovric senza inquadrare lo specchio.

Tante occasioni per l'Udinese ma a metà frazione a passare è il Verona ed è bellissimo il gol di Doig che si coordina su un campanile alzato da Bijol e calcia al volo di collo esterno: il diagonale è un colpo da biliardo, la palla si insacca all'angolino basso sul secondo palo, nulla da fare per l'ex Silvestri. La reazione bianconera è immediata e se all'intervallo si arriva sull'1-0 il merito è anche di Montipò, provvidenziale sul sinistro da centro area di Pereyra e sicuro sulla botta dal limite di Walace. Una chance anche per Deulofeu che di testa non trova la porta, mentre al 45', sugli sviluppi di un corner, ancora Walace calcia a giro e manda a lato di pochissimo.

In avvio di ripresa cala l'intensità dell'Udinese e Sottil corre subito ai ripari inserendo Ebosse, Samardzic e Beto. I cambi danno nuova linfa vitale ai friulani che riprendono la caccia. Lovric dalla distanza mette i brividi a Montipò, reattivo poi sull'altro neoentrato Arslan. Da fuori ci prova anche Samardzic e la sfera scheggia il palo alla destra del portiere.

Il gol ospite è nell'aria e arriva a conclusione di un'azione iniziata proprio dal fantasista tedesco: Samardzic serve in area un pallone geniale che Deulofeu ammorbidisce per Beto, a sua volta implacabile davanti a Montipò. Nel finale cresce l'agonismo e il nervosismo (fioccano i gialli) e diminuiscono le occasioni. Ne basta una, in pieno recupero, all'Udinese: è ancora Samardzic, questa volta da calcio piazzato, a ispirare il colpo di testa di Bijol che al 93' insacca in rete e alimenta ancora i grandi sogni bianconeri.

Tabellino

VERONA-UDINESE 1-2

VERONA (3-4-1-2): Montipò 6.5; Hien 6, Ceccherini 5.5, Gunter 5.5; Lazovic 6 (28'st Hrustic 6), Tameze 6.5, Veloso 6, Doig 7 (39'st Djuric sv); Verdi 6 (28'st Depaoli 5.5); Piccoli 5 (17'st Kallon 5.5), Henry 5.5 (39'st Lasagna sv). In panchina: Perilli, Chiesa, Berardi, Hongla, Terracciano, Cabral, Cortinovis, Kamari. Allenatore: Cioffi 5.5.

UDINESE (3-5-2): Silvestri 6; Becao 6, Bijol 7, Perez 6 (13'st Ebosse 6); Pereyra 6, Lovric 6 (22'st Arslan 6.5), Walace 6.5, Makengo 6 (13'st Samardzic 7), Udogie 6; Success 5.5 (13'st Beto 7), Deulofeu 6.5 (36'st Nestorovski sv). In panchina: Padelli, Piana, Ebosele, Jajalo, Nuytinck, Ehizibue. Allenatore: Sottil 7.

ARBITRO: Minelli di Varese 6.5.

RETI: 23'pt Doig, 25'st Beto, 48'st Bijol.

NOTE: serata serena, terreno di gioco in buone condizioni.

Ammoniti: Veloso, Perez, Becao, Henry, Depaoli, Pereyra. Angoli: 4-9.

Recupero: 1'pt, 7'st.