Calcio. Mbappé: "Non ho mai chiesto di andare via. Mai pensato di lasciare Parigi"

Nuova svolta nella vicenda Kylian Mbappè: il giocatore del Psg si è presentato davanti alla stampa per assicurare di non aver mai chiesto di voler partire a gennaio, "contrariamente alla notizia" - ha spiegato - che è stata diffusa.

Dopo la vittoria della sua squadra contro il Marsiglia, il campione del mondo ha detto di non aver capito come sia emersa questa indiscrezione. "Sono rimasto scioccato come tutti", ha risposto Mbappè.

"La gente potrebbe pensare che io sia coinvolto, non lo sono affatto", ha insistito. "Sono molto felice a Parigi", ha assicurato Mbappè.

L'attaccante del Psg diventerà in questa stagione il calciatore più pagato al mondo, spezzando per la prima volta dopo molti anni il dominio assoluto della coppia Lionel Messi-Cristiano Ronaldo.

Lo rileva una stima di Forbes, secondo cui nella stagione 2022-2023 il francese guadagnerà 128 milioni di dollari (131 milioni in euro), tra stipendio al Psg e contratti pubblicitari ma al lordo di tasse e compensi agli agenti.

Messi, compagno di club di Mbappè, potrà contare su un totale di 120 milioni, mentre Ronaldo si dovrà accontentare di cento.