Mondiali 2022: gli sportivi iraniani chiedono alla Fifa di bandire la Repubblica islamica dal torneo

Un cartellino rosso da esibire senza indugi. Perché la Repubblica islamica non approdi sui campi da gioco del Qatar in occasione dei prossimi Mondiali. E' quello che un gruppo di autorità e personalità iraniane del calcio e dello sport chiedono alla Fifa. Una sollecitazione che ha assunto la forma di una richiesta formale rivolta all'organismo sportivo. Obiettivo, la sospensione della Federcalcio di Teheran. Fifa ha comunicato che l'intervento del governo - impedendo alle donne di entrare negli stadi in Iran - contravviene alle regole della Fifa stessa.

"La neutralità della Fifa non è un'opzione", rimarca il board. La decisione arriva nel mezzo di una violenta repressione da parte delle forze di sicurezza della Repubblica islamica contro le diffuse proteste antigovernative. La richiesta segue anche una chiamata simile della ong per i diritti umani Open Stadiums il mese scorso.

La Fifa "rimarrà ferma" sull'accesso alle donne alle partite. "La brutalità e la belligeranza dell'Iran nei confronti del proprio popolo hanno raggiunto un punto di svolta, chiedendo una dissociazione inequivocabile e ferma dal calcio e del mondo dello sport", sottolinea l'organizzazione. “Alle donne è stato costantemente negato l'accesso agli stadi in tutto il paese e sono state sistematicamente escluse dal calcio, il che è in netto contrasto con i valori e gli statuti della Fifa”.

"Se le donne non possono entrare negli stadi in tutto il paese, la Federcalcio iraniana sta semplicemente seguendo e facendo rispettare le linee guida del governo; non possono essere visti - spiega la Fifa - come un'organizzazione indipendente e libera da qualsiasi forma o tipo di influenza. Questa è una violazione (articolo 19) degli statuti Fifa".

Sebbene in Iran non sia in vigore alcun divieto ufficiale per le donne di entrare in campi sportivi dove giocano uomini, spesso viene loro negato l'ingresso. All'inizio di quest'anno, la Fifa ha scritto alle autorità chiedendo il via libera negli stadi per le donne. Alcune di loro sono state autorizzate a partecipare ai match selezionati della Pro League iraniana del Golfo Persico.

Il gruppo iraniano - supportato da uno studio legale spagnolo - evidenzia che altre nazioni sono state sospese in passato per violazioni simili. "La Fifa non dovrebbe permettere la partecipazione di un Paese che perseguita attivamente le sue donne, atleti e bambini nell'esercizio dei diritti umani più elementari". Il Consiglio Fifa può e deve sospendere immediatamente l'Iran", tuonano gli sportivi mittenti della richiesta.