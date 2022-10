E' morto Sergio Brighenti: suo il primo gol dell'Italia a Wembley

E' morto questa notte, a 90 anni, Sergio Brighenti: ex attaccante di Inter e nazionale, nonché tecnico dell'Italia al fianco di Azeglio Vicini.

Oltre a vincere due scudetti con l'Inter, nel '53 e nel 54', segnò 155 reti tra serie A e B. Ma il suo gol più famoso è quello segnato a Wembley contro l'Inghilterra, il 6maggio 1959, con gli azzurri sotto di 2-0: fu il primo realizzato dall'Italia nello stadio londinese contro i padroni di casa.

Sergio Brighenti è stato uno dei più grandi e prolifici attaccanti della storia del campionato italiano. Attivo dal 1949 al 1965, ha segnato 155 gol tra Serie A e Serie B. Sbocciato col Modena, in Serie A detiene tutt’ora il record di gol realizzati in una stagione con la maglia della Sampdoria (28 reti nel campionato 1960/61) e il record di marcature con il Padova di mister Nereo Rocco (50 reti in tre stagioni).

Ha rivestito la carica di tecnico federale con la Nazionale Italiana al fianco di Azeglio Vicini durante Euro '88 e Italia '90. Sergio Brighenti è stato insignito del titolo di Cavaliere Ufficiale della Repubblica Italiana nel 1991.