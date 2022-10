Stasera sarà assegnato il Pallone d'oro. Occhi puntati su Benzema. Ronaldo solo 20esimo

Si svolgerà stasera al The'atre du Chatelet di Parigi la cerimonia di consegna del Pallone d'oro, il premio assegnato dalla rivista France Football al miglior calciatore e alla migliore calciatrice dell'anno. Il grande favorito per questa edizione è l'attaccante francese del Real Madrid, Karim Benzema, al momento in viaggio verso la capitale francese e reduce da una stagione 2021-2022 da 44 gol in 46 partite terminata con la vittoria della Champions League maschile.

Sarà presente anche un altro francese, la stella del Paris Saint-Germain Kylian Mbappe', da qualche giorno al centro di voci di mercato che lo vedono in partenza dal club parigino il prossimo gennaio.

Tra le donne, la battaglia sembra molto più aperta. Nonostante la sua assenza all'ultimo europeo a causa di un grave infortunio, la spagnola Alexia Putellas può vincere di nuovo, ma a contenderle il titolo ci sono l'inglese Beth Mead, capocannoniera di Euro 2022, e Wendie Renard, calciatrice francese del Lione, squadra vincitrice dell'ultima edizione della Champions League.

Per la prima volta quest'anno, il regolamento prevede che siano presi in considerazione prestazioni e titoli ottenuti nella stagione sportiva (nella fattispecie il 2021-2022) e non più nell'anno solare.

Intanto l'Equipe, il quotidiano sportivo che organizza il prestigioso premio, ha cominciato a svelare la classifica: sei giocatori si sono classificati ex-aequo al 25/o posto della classifica del Pallone d'Oro.

11 Son Heung-min (Tottenham)

12 Riyad Mahrez (Manchester City)

13 Sébastien Haller (Borussia Dortmund)

14 Rafael Leao (Milan)

15 Fabinho (Liverpool)

16 Virgil van Dijk (Liverpool)

17 Dusan Vlahovic (Juventus)

17 Luis Diaz (Liverpool)

17 Casemiro (Manchester United)

20 Cristiano Ronaldo (Manchester United)

21 Harry Kane (Tottenham)

22 Trent Alexander-Arnold (Liverpool)

22 Phil Foden (Manchester City)

22 Bernardo Silva (Manchester City)

25 Joshua Kimmich (Bayern Monaco)

25 Joao Cancelo (Manchester City)

25 Christopher Nkunku (Lipsia)

25 Darwin Nunez (Liverpool)

25 Antonio Rudiger (Real Madrid)

25 Mike Maignan (Milan)