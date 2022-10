Il Manchester United potrebbe lasciar andar via Ronaldo a gennaio, gratis

Il Manchester United punta a cedere Cristiano Ronaldo nella finestra di gennaio e, se Jorge Mendes non riuscirà a trovare un acquirente, potrebbe lasciarlo andare via gratuitamente. La notizia circola su siti e stampa britannici, citando fonti del club di Premier League.

Il 37enne attaccante portoghese si è allenato a parte e non è stato convocato per la trasferta di oggi contro il Chelsea a Stamford Bridge come punizione per essersi rifiutato di entrare in campo e di essere rientrato anzitempo negli spogliatoi nel finale della partita vinta contro il Tottenham.

La decisione è stata presa direttamente dell'allenatore olandese dei Red Devils, Erik ten Hag, con il pieno sostegno della società. A un anno e mezzo dal ritorno al club che lo aveva lanciato appena diciottenne, nel 2003, CR7 sarebbe ormai a ferri corti anche con i compagni di squadra.

Dalla Spagna rimbalza anche la voce di un possibile scambio tra United e Atletico Madrid con Joao Felix, in crisi con l'allenatore Diego Pablo Simeone, che andrebbe in Inghilterra, e CR7 che approderebbe ai Colchoneros. Lo scrive Deportes Cuatro, spiegando che regista dell'operazione sarebbe Jorge Mendes, agente di entrambi.